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18 ноября 2021, 18:59

Лискович: все беженцы нацелены на одно: они хотят туда, куда их позвали - в Германию

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18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы хотят туда, куда их позвали, - в Германию, оставаться в Беларуси они не желают. Об этом сегодня журналистам сообщил сенатор Виктор Лискович, уполномоченный от Совета Республики по координации оказания гуманитарной помощи беженцам, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня все беженцы из стихийных лагерей у линии польской границы перешли в пункт временного размещения в транспортно-логистическом центре. Сейчас они обеспечены едой, водой, теплыми вещами.

"Мы с ними работаем в контакте, говорим не только о текущих делах, но и о перспективе. Все они хотят в Европу, в Германию, туда, куда их позвали", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что белорусская сторона сделала для них все возможное: обеспечила крышей над головой, едой, водой, теплыми вещами.

"Мы предлагали им остаться в Беларуси. Мы готовы были найти работу, помочь с жильем. Но у них своя цель. Эти люди хотят попасть в Европу, и мы воспрепятствовать им не можем. Надеемся, что конфликт будет разрешен в пользу этих людей", - рассказал сенатор. Он обратил внимание, что белорусская сторона продолжит оказывать беженцам необходимую помощь.-0-

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