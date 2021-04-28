Лобович: новшества в оплате труда в госорганизациях нацелены на рост производительности труда

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новшества в оплате труда работников государственных организаций и организаций, в уставном фоне которых доля собственности государства составляет больше половины, направлены на мотивацию этих работников к росту производительности труда. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, комментируя изменения, внесенные постановлением правительства №243, передает корреспондент БЕЛТА.

Документом внесены изменения в постановление №744, которым регулируется оплата труда работников госорганизаций.

"Основной постулат для роста зарплат в госорганизациях - это опережающий темп роста производительности труда над темпом роста зарплаты. Соотношение между ними должно быть не менее единицы. И это условие остается, - отметил Андрей Лобович. - Вместе с тем с 1 мая руководитель организации при наличии обособленных структурных подразделений, имеющих отдельный баланс, может принять решение об увеличении оплаты труда именно в том филиале, где люди работают эффективно и где держится соотношение производительности труда и роста зарплаты больше единицы".

Различные организации совершенствуют системы оплаты труда, и с этим связана вторая новация, которая продиктована временем. У организаций появилась возможность изменять систему и размеры оплаты труда, которые установлены локальными нормативными актами и трудовыми договорами, в пределах общего размера оплаты труда. "Ранее это не позволялось. Сейчас мы такое право даем. При этом реализация такого права не приведет к росту заработной платы, но позволит более эффективно, исходя из экономической ситуации, которая складывается в организации, изменять систему оплаты труда", - подчеркнул Андрей Лобович.

Кроме того, постановление дает право в течение календарного года однократно по согласованию с руководителем либо вышестоящим органом менять показатель для расчета производительности труда. Ранее изменение показателя определения производительности труда в течение календарного года допускалось только в случае замены показателя выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника на показатель добавленной стоимости на одного среднесписочного работника на этот же календарный год. "С 1 мая можно будет менять и в обратном порядке - с добавленной стоимости на выручку. Если это объективно и экономически оправданно", - уточнил Андрей Лобович.

"Все эти изменения направлены на мотивацию работников к росту производительности труда и на более эффективное управление системами оплаты труда в организациях", - заключил первый замминистра.-0-