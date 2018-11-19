Лучшую концепцию туристического бренда выбирают в Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство по туризму предлагает проголосовать за лучшую концепцию туристического бренда Беларуси, сообщили БЕЛТА в НАТ.

На сайте НАТ представлено 17 концепций туристического бренда с презентациями. Голосование на сайте продлится до 16 декабря.

Всего на конкурс по выбору концепции поступило 24 работы. После обсуждения в Министерстве спорта и туризма и доработки концепций авторами на голосование вынесено 17 вариантов. Окончательное решение по концепции примет экспертный совет.

Сегодня туристические бренды имеют более чем 140 стран.-0-