Луцкий: для белорусов очень важно сохранить историческую память

5 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конституционные нормы станут страховочными механизмами на пути к развитию страны. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий во время областного семинара по актуальным вопросам подготовки и проведения референдума, передает БЕЛТА.

"В условиях внешних вызовов и угроз перемены должны обеспечиваться страховочными механизмами, а это конституционные нормы, - отметил Игорь Луцкий. - Таким образом, новая Конституция должна с одной стороны заложить правовые основы развития Беларуси на десятилетия вперед, с другой - создать механизмы, чтобы обеспечить это развитие. Этими страховочными механизмами станут Всебелорусское народное собрание, президентская республика, сохранение идентичности и христианских ценностей, социальные гарантии. Наделение ВНС полномочиями в сфере поддержания безопасности государства позволит создать механизмы защиты государственности, также это даст возможность для перераспределения полномочий, проведения партийной реформы, более смелых шагов в экономике".

Игорь Луцкий подчеркнул, что Основной закон - это прежде всего условия сохранения суверенитета Беларуси. Так, действующая Конституция определила оптимальные для 1990-х годов установки для жизни людей и развития общества, обеспечила преемственность исторического развития без потрясений и шоков. В том числе благодаря сильной государственной власти сохранен экономический потенциал страны, создана возможность для развития экономики.

"Эта система государственного устройства себя оправдала и не один раз устояла перед внешними и внутренними вызовами, - подчеркнул он. - Однако за 25 лет жизнь внутри страны значительно изменилась и теперь мы говорим о переходе от индустриального к постиндустриальному информационному обществу. Расширяются новые слои общества, условия жизни которых предполагают большую самостоятельность и свободу выбора. С течением времени они будут претендовать на участие в государственном управлении. Развивается не только общество, но и само государство: укрепляется белорусская независимость и привычка общества к этой независимости".

Заместитель главы Администрации Президента подчеркнул, что общество требует совершенства системы управления, в том числе и политической: "Период кардинальных перемен - это всегда время конституционных реформ. Только прочная конституционно-правовая основа позволяет обеспечить необратимость, стабильность и эффективность перемен. Мы сами должны менять себя и наше общество. Мы должны оперативно в соответствии с реалиями и мировыми изменениями принимать политические решения и менять наши законы. Изменения продиктованы исключительно новым качеством белорусского общества, а не желанием угодить Западу или Кремлю. О проведении конституционной реформы Президент высказался еще в 2016 году".

Игорь Луцкий обратил внимание и на актуальность внешнеполитического контекста, так как Беларусь вступает в новый период развития в условиях крайне неблагоприятных внешнеполитических событий - по миру прокатилась серия цветных революций с абсолютно идентичным сценарием. Именно за обещаниями легкой и красивой жизни стоит отказ от социальных гарантий. "Спецификой современного государственного строительства является борьба за умы и сердца людей, - сказал он. - Мы буквально ощущаем, как нам навязывают извне противостояние на уровне идей. Но столпы белорусского общественного развития - сильное государство, социально ориентированная рыночная экономика и христианские ценности. Для нас, белорусов, главная задача в этой битве - защитить источники сил и веру в себя".

Главным вдохновляющим подвигом нашей истории заместитель главы Администрации Президента считает победу советского народа в Великой Отечественной войне. "Неизменный постулат - сохранение идентичности, и в этом деле нет более сильного советника, чем история и Великая Победа, - сказал он. - 2020 год открыл нам глаза на наши ошибки и идеологические просчеты, 2021-й позволил определить пути защиты государственного суверенитета, один из которых - широкомасштабная работа по закреплению достоверных исторических фактов в массовом сознании белорусов. Мы установили государственный праздник - День народного единства, приняли ряд законодательных актов, направленных на защиту нашего исторического прошлого и исключение любых форм не только пропаганды, но и оправдания действий нацистов и их приспешников".

2022 год объявлен Годом исторической памяти. "Для белорусов очень важно сохранить эту историческую память, так как на ней должны формироваться наша идентичность и самосознание", - заключил Игорь Луцкий.-0-

Фото Олега Фойницкого

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