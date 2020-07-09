Луцкий: нужно сделать ТВ институтом обсуждения и решения социальных вопросов, волнующих людей

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телевидение нужно сделать институтом обсуждения и решения социальных вопросов, волнующих людей. Такое мнение высказал министр информации Игорь Луцкий на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями крупнейших СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул важность мероприятия. "И не только потому, что на фоне политических событий, выборной кампании мы оказались в ситуации острейшего информационного противостояния с оппонентами и откровенными врагами белорусского государства, но и в силу того, что нам, думая о будущем, пора четко определиться со стратегией госсектора массовой информации, с основными векторами приложения наших сил и средств", - сказал он.

По словам Игоря Луцкого, для государства доминирующим и весьма эффективным каналом донесения информации до общественности является телевидение. "Общественно-политического вещания у нас на государственном телевидении вполне достаточно. Да, требуется улучшать качество передач, требуется большее разнообразие экспертных мнений. Мы это видим. Но не одним общественно-политическим вещанием живет телевидение. Сегодня остро необходимо направить резервы, потенциал, возможности телеканалов на создание качественного социально-ориентированного и развлекательного контента", - подчеркнул министр.

Он считает, что нужно создавать передачи, где в разных форматах (ток-шоу, журналистские расследования) обсуждаются проблемы, которые волнуют людей. "Много есть вопросов, которые можно и нужно обсуждать в публичном пространстве. Наши соседи - россияне, украинцы - активно это делают. Мы, белорусы, возможно, менее склонны говорить на весь мир о бытовых, казалось бы, проблемах, о личном. Но ведь, как говорили еще в советские времена, быт заедает человека, и в итоге этот быт формирует мировоззрение, влияет на настроения в обществе, - пояснил Игорь Луцкий. - Давайте же сделаем ТВ институтом обсуждения и решения социальных вопросов, причем разных, но главное - волнующих людей. Пока это делается, на мой взгляд, недостаточно".

Что касается развлекательных передач, то, по мнению министра, надо уходить от создания этого контента собственными силами. Правильнее выступать заказчиками этого продукта. А исполнителями должны быть специализированные творческие мастерские, продакшн-студии. "И тогда не придется, к слову, нам краснеть за всякого рода шоуменов, которые сегодня в обществе неоправданно позиционируются как перековавшиеся или внезапно прозревшие ведущие, журналисты гостелевидения. Позавчера вел свадьбы, вчера лотерейный розыгрыш, сегодня - корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего госканала. Давайте от этого избавляться", - обратил внимание министр.

Он также подчеркнул необходимость совершенствовать работу телеканалов в интернете и концентрировать средства на этом направлении. В связи с этим министр считает целесообразным оперативно решить вопрос о функционировании новостного интернет-сайта Белтелерадиокомпании без привязки к проекту создания новостного ТВ-канала.-0-