Лукашенко встречается с представителями крупнейших СМИ

Во время встречи
(Обновлено 10:36)
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие проходит во Дворце Независимости.
Как сообщалось, ранее подобные встречи с активами прошли в Минске, Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме того, недавно Александр Лукашенко встречался в столице с педагогическим активом страны.-0-
Лукашенко: я хорошо воспринимаю разные точки зрения
"Большинство из 250 человек в зале - люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение - это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю", - сказал глава государства.