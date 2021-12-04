Маленький беженец в ТЛЦ: мы не хотим обратно на родину, там страшно

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Маленький беженец в ТЛЦ во время стихийного митинга рассказал, что они не хотят возвращаться на родину, потому что там страшно. Об этом он сказал корреспонденту БЕЛТА.

"Мы просим помощи у Папы Римского, он знает, что такое человечность. Надеюсь, он сможет помочь нам. Мы не хотим обратно, там страшно. И спасибо Александру Лукашенко, который многое для нас сделал", - поделился ребенок.

Кстати, детям в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе сегодня опять раздали мягкие игрушки.

"Также за последние 4-5 дней раздали 650 пар женской обуви, более 200 - мужской. В сумме раздали за все время около 1,5 тыс. пар взрослой обуви и примерно 400 пар детской" - рассказал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.-0-