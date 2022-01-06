Марзалюк: нужно не бояться четко озвучивать белорусоцентричную точку зрения на историю

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно не бояться четко озвучивать белорусоцентричную точку зрения на те или иные эпохи истории страны. Такое мнение высказал журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк, который принимал участие в совещании у главы государства по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из важных посылов, прозвучавших на совещании, - говорить об историческом прошлом Беларуси без всякого стеснения, не замалчивая отдельные фигуры, о которых раньше предпочитали не говорить, боясь как бы кого-то не оскорбить, не обидеть, не унизить. "Мы должны не бояться четко озвучивать белорусоцентричную точку зрения на те или иные эпохи нашей истории", - подчеркнул эксперт.

Речь шла также об исторических процессах, которые вызывают много разночтений. "Я глубоко убежден, что когда мы сталкиваемся с диаметрально противоположными трактовками той или иной эпохи белорусской истории, то зачастую дело здесь не в каких-то научных построениях, а, как правило, превалирует идеологический компонент, связанный с очень конкретными, прагматичными политическими воззрениями той или иной группы, которая через эти вещи старается продвинуть свою позицию", - сказал Игорь Марзалюк.

Он считает, что необходимо подготовить новую линейку гуманитарных учебников для высшей школы, и в качестве примера привел учебник по истории белорусской государственности и истории государственной символики. Его подготовили Игорь Марзалюк и группа авторов. Вскоре запланировано обсуждение учебника с историческим сообществом, а также проведение презентационного тура по стране.-0-