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Общество
15 октября 2021, 09:00

Марзалюк: нужно пресекать любые проявления человеконенавистнической идеологии в обществе

Игорь Марзалюк. Фото из архива
Игорь Марзалюк. Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно пресекать любые проявления человеконенавистнической идеологии в белорусском обществе. Такое мнение газете "Рэспублiка" высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, доктор исторических наук Игорь Марзалюк, сообщает БЕЛТА.

Накануне вступило в силу постановление Совмина № 575 "О мерах против экстремизма и реабилитации нацизма", согласно которому в стране будут созданы комиссии по проведению оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия в них признаков экстремизма.

"Постановление своевременно, актуально и необходимо. Комплекс мероприятий, которые запланированы документом, полностью соответствуют законопроекту, принятому в Палате представителей. Документ направлен на реализацию всех норм законов "О противодействии экстремизму" и "О недопущении реабилитации нацизма". Время дискуссий прошло. Нужно пресекать любые проявления человеконенавистнической идеологии в белорусском обществе и те взгляды, которые несовместимы с понятиями гуманизма и человечности", - отметил парламентарий.

Он уточнил, что речь идет о случаях проявления реального террора, неприкрытых действий, которые не входят в правовое поле. "Люди, которые обозначают себя как носители деструктивных ультраправых идей, ориентированных в том числе и на физическое уничтожение либо подавление инакомыслящих, должны быть наказаны в установленном законом порядке. После того как мы займемся этим плотно, вопиющие факты выступления нацистских групп в минских ночных клубах перестанут быть реальностью, равно как и тиражирование в интернете символики, атрибутики и информационной продукции с признаками экстремизма", - резюмировал Игорь Марзалюк.-0-

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