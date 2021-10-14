МВД прокомментировало постановление о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел прокомментировало постановление о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Постановление Совета Министров №575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" было принято 12 октября 2021 года. Документ регламентирует порядок признания групп граждан, которые осуществляют экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями.

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