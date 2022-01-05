Матарас: важно помнить о своей истории, ценить достижения предков

5 января, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Важно помнить о своей истории, ценить достижения предков. Таким мнением о важности сохранения исторический памяти поделился сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Добрушского райисполкома Александр Матарас.

"Всегда придерживаюсь такой позиции: будущего нет без прошлого, равно как и настоящего. Потому важно помнить о своей истории, ценить достижения предков", - сказал Александр Матарас.

Он подчеркнул, что Году исторической памяти в районе будут посвящены многие события, в том числе и мероприятия Дня белорусской письменности, столицей которого станет Добруш. "Добрушский район связан с именами известных белорусских авторов. В первую очередь - с именем писателя Ивана Шамякина, который родился в районе. И мы планируем реконструировать сквер, установить памятник писателю. На этом фоне будут развиваться и другие события года", - сказал председатель райисполкома.-0-