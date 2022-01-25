Мацкевич: потребкооперация не осталась в стороне от обсуждения проекта Конституции

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребкооперация не осталась в стороне от обсуждения проекта Конституции. Об этом заявил сегодня журналистам председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Олег Мацкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Потребкооперация никогда не оставалась в стороне от социально-экономических событий в стране. Это активный 40-тысячный коллектив, у нас 30% молодежи. У нас представлены разные отрасли, есть свой университет в Гомеле и шесть колледжей по стране. Представителей потребкооперации в первую очередь интересуют социальные вопросы, вопросы исторической правды, перераспределения полномочий органов власти, функции Всебелорусского народного собрания. Большой интерес к проекту и у молодежи, которая понимает, что им жить по этой Конституции. Все многогранные вопросы, которые ранее обсуждались в районах и областях, мы сегодня подытожим на общем собрании", - сказал Олег Мацкевич.

Белкоопсоюз сегодня проводит диалоговую площадку на тему проекта изменений и дополнений в Конституцию. "В зале присутствует около 250 человек, а в целом с помощью видео-конференц-связи участвует 2 тыс. человек. Так что мы не остаемся в стороне от обсуждения вопросов, которые стоят на современном этапе перед страной", - отметил председатель правления Белкоопсоюза.

В диалоговой площадке участвуют активисты из числа работников аппарата Белкоопсоюза, областных и районных подведомственных организаций, а также учащаяся молодежь и студенты учреждений образования системы потребительской кооперации.-0-