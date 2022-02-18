МЧС дало рекомендации владельцам грузоподъемных кранов, работающих на открытом воздухе

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям дал рекомендации владельцам грузоподъемных кранов, работающих на открытом воздухе. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"На основании предупреждения об усилении 18 февраля и 19 февраля скорости ветра до 25-30 м/с, во избежание случаев аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов необходимо прекратить производство работ, монтажа, демонтажа грузоподъемных кранов; стреловые самоходные краны перевести в транспортное положение, башенные и портальные краны установить в положения, определенные руководством по эксплуатации", - рассказали в департаменте.

Грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, следует установить на противоугонные устройства (захваты), убедиться в их исправности. Необходимо убедиться в исправности тормозов механизмов передвижения крана. При необходимости принять дополнительные меры (установка башмаков на рельсы под ходовые колеса, растяжек и другое), исключить нахождение людей в опасных зонах.-0-