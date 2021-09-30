МЧС предлагает обсудить подготовку перевозчиков опасных грузов

Фото из архива
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям "Об утверждении программ подготовки и переподготовки работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.
Проект подготовлен в связи с реализацией ст.3 закона Беларуси от 10 декабря 2020 года №66-З "Об изменении законов по вопросам перевозки опасных грузов и промышленной безопасности".
Организовало общественное обсуждение МЧС.
Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 30 сентября по 10 октября.-0-