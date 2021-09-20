Медики рассказали о состоянии детей погибшей на белорусско-польской границе мигрантки

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жизни и здоровью детей из Ирака, доставленных в больницу с белорусско-польской границы, ничто не угрожает. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной детской клинической больнице.

"В больницу доставили двух девочек и мальчика в возрасте 8, 10 и 15 лет. Благодаря общим усилиям психолога, сотрудников стационара был достигнут контакт с детьми. Они спокойно спали всю ночь", - рассказали в больнице.

Сразу при поступлении детей обследовали. По выявленным отклонениям состояния здоровья назначено лечение. "Сейчас они чувствуют себя гораздо лучше. Жизни и здоровью их ничто не угрожает", - подчеркнули в клинике. Продолжает работу с детьми и психолог.

Ситуация с детьми на контроле местной власти. Сегодня их посетили заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк и председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук. Они вручили детям продуктовые наборы, необходимые вещи, переданные предприятиями и общественными организациями региона. Ранее гигиенические наборы и одежду детям передала Гродненская областная организация Белорусского Красного Креста.

Как сообщалось, тело погибшей женщины неславянской внешности было обнаружено 19 сентября рядом с белорусско-польской границей в районе Августовского канала. Рядом с ней находились трое детей, а также мужчина и пожилая женщина. Все они граждане Ирака, по предварительной информации, их вытеснили с польской стороны. Выясняют все обстоятельства произошедшего правоохранители.-0-

Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины раскрыл подробности инцидента

Фото Леонида Щеглова