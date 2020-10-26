Международная конференция по ЖКХ пройдет в Минске 29-30 октября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" пройдет в Минске 29-30 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Цель конференции - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий, а также технологического оборудования по основным направлениям отрасли жилищно-коммунального хозяйства, формирование единой платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли.

На конференции будет рассмотрен комплекс научных и научно-практических задач, актуальных в современных условиях в отрасли ЖКХ, находящейся на пороге существенной технологической модернизации.

Конференция включает три секции и четыре круглых стола с выступлениями ученых и специалистов по актуальным вопросам инновационной модернизации технологий водоснабжения и водоотведения, развитию систем теплоснабжения, использованию альтернативных источников энергии и по другим темам.

Во время конференции будет организована выставка инновационных разработок для системы ЖКХ.

Мероприятие организовано Национальной академией наук и Министерством жилищно-коммунального хозяйства.-0-