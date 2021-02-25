25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные стандарты о безопасности и гигиене труда на шахтах вступили в силу для Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Федерации профсоюзов Беларуси, которая с 2013 года была инициатором ратификации соответствующей Конвенции МОТ №176.

"За последние несколько лет профсоюзы провели значительную работу по продвижению вопроса о ратификации конвенций Международной организации труда в Беларуси. Прежде всего речь идет о заключенном генеральном соглашении на 2019 - 2021 годы между правительством и республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. В нем среди прочего было предусмотрено обязательство социальных партнеров о проработке вопроса ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда на шахтах. В результате в декабре 2019 года принят закон, которым была ратифицирована Конвенции о безопасности и гигиене труда на шахтах", - рассказали в ФПБ.

Конвенция позволяет соотнести национальное трудовое законодательство с общепринятыми мировыми практиками, а также дополнительно расширить техническое сотрудничество и обмен опытом с МОТ в направлении обеспечения безопасных условий труда на шахтах. В ней закреплены нормы безопасности шахтеров, работающих под землей, и необходимость принятия превентивных мер с целью недопущения опасных случаев. Конвенция также определяет права и обязанности социальных партнеров. Эти и другие вопросы всегда находятся во внимании технической инспекции труда и правовых инспекторов ФПБ.

"На сегодняшний день в связи со вступлением в силу Закона о ратификации Конвенции №176 нет прямой необходимости внесения изменений в законодательство. Действующие в Беларуси нормативно-правовые акты об охране труда, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии, профессиональных союзах полностью соответствуют закрепленным в ней стандартам. Одновременно ратификация Конвенции позволяет сохранить имеющийся уровень гарантий и не допускать изменений законодательства, снижающих требования по обеспечению безопасности и гигиены труда в шахтах, - отметила председатель Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Светлана Клочок. - В целом по оценке как белорусских, так и международных экспертов в сравнении со странами-соседями в Беларуси достаточно высокий уровень обеспечения безопасных условий труда на шахтах, принятия мер по недопущению несчастных случаев и обеспечения контроля за охраной труда".

Беларусь сегодня является одной из лидирующих стран - участниц МОТ по количеству ратифицированных основных Конвенций. Профсоюзы Беларуси намерены продолжать активную работу по укреплению членства нашей страны в международных организациях и расширению международного сотрудничества по основным направлениям своей деятельности. Участниками МОТ являются 187 государств.-0-