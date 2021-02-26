Межконфессиональное согласие в Беларуси - результат постоянного диалога - мнение

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межконфессиональное согласие в Беларуси - результат многолетнего и постоянного диалога, заявил начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Евгений Коваленко на полях круглого стола "Межконфессиональное согласие как важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности", посвященного Году народного единства в "Президент-Отеле" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь издревле славилась своими традициями гостеприимства, доброжелательности и, конечно же, межконфессионального согласия. Находясь на границе западных и восточных культур, мы не только являемся островком стабильности, гражданского согласия, но и донором региональной безопасности. Одним из основных направлений взаимодействия государства и общества является взаимодействие правовых и моральных норм, вытекающих из наших религий, обеспечивающих правомерное поведение в быту, в отношении гражданина и государства. Мы чтим нашу историю и с глубоким уважением относимся к тем, кто боролся за наше мирное небо и будущее наших детей, независимо от его конфессиональной принадлежности", - сказал Евгений Коваленко.

По его словам, лозунг, вынесенный в название круглого стола, - межконфессиональное согласие - есть результат многолетнего и постоянно продолжающегося диалога.

"Поэтому, работая в рамках правового поля, в соответствии с принципами морали, нравственности, с постулатами наших религий, мы строим наше общее правовое государство, - отметил начальник управления. - Я желаю вам дальнейшей успешной работы, конструктивного диалога как сегодня, так и в повседневной деятельности. И, конечно же, не сомневаюсь в его результате. А результат - это наше дальнейшее движение, развитие государства, общества, межконфессиональное согласие".

В работе круглого стола участвуют представители религиозных конфессий, госорганов, научных и образовательных учреждений, общественных объединений, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей. Мероприятие организовано для обсуждения насущных вопросов взаимодействия церкви и государства на благо белорусского народа, роли религиозных организаций, общественных объединений в профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений, ресоциализации осужденных, работы с молодежью, противодействия религиозному экстремизму. Организаторами форума выступают Следственный комитет и Институт повышения квалификации и переподготовки СК.-0-