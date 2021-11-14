МИД Беларуси выступил в поддержку Кубы на фоне растущего внешнего давления на эту страну

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба сможет достойно отстоять свое право на самостоятельный путь развития, несмотря на растущее давление извне. Об этом БЕЛТА заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в ответ на вопрос, как внешнеполитическое ведомство оценивает ситуацию вокруг Кубы в свете информации о том, что отдельные силы планируют в ближайшее время организовать массовые протестные акции на острове.
"В последнее время, к сожалению, попытки дестабилизации суверенных, независимых государств и насильственного свержения законно избранной власти через организацию массовых беспорядков становятся для некоторых стран нормой. Мы видим, какому давлению подвергается Куба со стороны отдельных внешних игроков, которые пытаются навязать свою волю кубинскому народу", - сказал представитель МИД.
Он отметил, что аналогичные шаги предпринимались и в отношении Беларуси.
"Наша позиция хорошо известна. Беларусь последовательно выступает против посягательств на мирное, спокойное и стабильное развитие стран и народов. Мы не приемлем попыток организации из-за рубежа цветных революций и насильственной смены власти. Убеждены, что дружественная Куба сможет достойно отстоять свое право на самостоятельный путь развития, несмотря на растущее давление извне", - заявил Анатолий Глаз.-0-