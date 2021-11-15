КПБ: действия США и их сателлитов направлены против государств с высокими стандартами соцобеспечения

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунистическая партия Беларуси выражает свою солидарную поддержку <Республике Куба/a> и дружественному кубинскому народу в борьбе с откровенной агрессией со стороны американского империализма, об этом говорится в заявлении Центрального комитета и Совета Коммунистической партии Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня, пользуясь непростой экономической ситуацией, вызванной не только тотальной блокадой острова, но и связанной с пандемией COVID-19, коллективный Запад, используя своих приспешников внутри кубинского суверенного государства, призывает к проведению так называемого "мирного марша за перемены", который предлагается провести 15 ноября в различных городах Острова свободы. Главным инструментом координации данной антигосударственной акции являются социальные сети, а кураторами выступают небезызвестные американские агентства NED и USAID. Не без их участия аналогичные действия по дестабилизации ситуации неоднократно предпринимались в 2020 году в Беларуси", - говорится в заявлении.

В КПБ уверены, что единственной целью так называемого "мирного марша за перемены" является демонтаж существующей социально-политической системы Кубы. При этом предполагаемая дата проведения акции не является случайной. Именно 15 ноября Остров свободы открывает все свои двери для туристов.

Белорусские коммунисты отмечают, что в течение более полутора лет пандемии официальный Вашингтон и его союзники пытаются создать серьезный дефицит товаров и экономические трудности в стране посредством введения всевозможных санкций в дополнение к уже существующей более 60 лет политической, экономической, финансовой и торговой блокаде. Таким образом, международный капитал желает дестабилизировать ситуацию на Кубе.

Несмотря на все инспирированные извне трудности, уже более 90% кубинцев вакцинированы с использованием собственных вакцин, которые показали свою эффективность по сравнению с препаратами, имеющимися в странах коллективного Запада. Республика Куба достигла внушительных положительных результатов как в области лечения пациентов, так и в области профилактики и иммунизации населения, несмотря на условия экономического удушения и запрета на приобретение ряда медицинского оборудования и иных товаров.

Результатом действий политического руководства страны и Коммунистической партии Кубы стала возможность возврата общества к нормальной жизни. На Острове свободы свои двери вновь открывают детские сады и школы, университеты, фабрики и заводы, туристическая инфраструктура. Страна готова начать восстановление своей экономики, а значит обеспечить рост благосостояния населения.

"Именно поэтому гордая и свободолюбивая страна, показавшая эффективность социалистического пути развития, вызывает злобную ненависть международного капитала. Анализ событий, происходящих в мире, показывает, что сегодня действия США и их сателлитов направлены против тех государств, которые строят свою политику на высоких стандартах социального обеспечения населения. Центральный Комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси решительно осуждают очередную попытку вмешательства коллективного Запада во внутренние дела Кубы. Нет экономической и политической войне, развязанной США против Острова свободы с целью задушить Кубинскую революцию. Мы решительно против грязных и варварских методов гибридной агрессии, используемых против суверенного кубинского государства. Руки прочь от Республики Куба!" - отмечается в заявлении Центрального комитета и Совета КПБ.-0-