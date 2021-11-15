КПБ: действия США и их сателлитов направлены против государств с высокими стандартами соцобеспечения

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 15 ноября 2021
Минск Ясно -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:18 До -10°С ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
13:15 Шпаковский: пока беженцам помогает только белорусская сторона Общество
13:14 Житель Столбцовского района приговорен к 18 годам колонии за убийство матери Происшествия
13:14 Оршанец сжигал мусорные контейнеры, желая навредить бездомным Происшествия
13:12 Несколько сотен человек скопилось перед въездом в польский пункт пропуска Общество
13:10 "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" в Минске Афиша
13:04 ГПК: беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к любому развитию ситуации Общество
12:54 КПБ: действия США и их сателлитов направлены против государств с высокими стандартами соцобеспечения В мире
12:53 Больницы Витебской области продолжают возвращать к привычной работе Регионы
12:51 ФПБ поставит еще 15 машин гуманитарной помощи для беженцев на белорусско-польской границе Общество
12:43 Часть беженцев из лагеря двинулась в сторону пункта пропуска "Кузница" Общество
12:42 Сергеенко: проект Конституции будет представлен для всенародного обсуждения в ноябре-декабре Общество
12:39 Городской тур конкурса "Студент года" состоится в Минске 16 ноября Регионы
12:28 КГК Минской области выявил нарушения законодательства при разработке карьеров Регионы
12:25 Мошенник выманил у пенсионерки из Волковыска около $54 тыс. Происшествия
12:20 МИД Беларуси в очередной раз опроверг обвинения в адрес ОАО "Белавиа" в перевозке беженцев Политика
12:09 Предновогодние ярмарки в Бресте стартуют 1 декабря Регионы
12:05 В Нацаэропорту Минск хотят построить ангар для техобслуживания самолетов западного производства Регионы
12:02 Депутат о новациях в сфере лицензирования: следует искать баланс интересов всех участников процесса Общество
12:00 Боровик: Беларусь показывает Западу, как себя должно вести европейское государство Общество
11:54 В России за сутки выявили 38 420 случаев заражения COVID-19 В мире
11:53 Завершено расследование уголовного дела в отношении Эдуарда Пальчиса Происшествия
11:53 В Житковичском районе на Припяти перевернулась лодка с рыбаками, один утонул Происшествия
11:42 Часть беженцев говорит, что собирается идти в сторону польского пункта пропуска Общество
11:40 Электронная ярмарка вакансий для молодежи Минска пройдет 18 ноября Регионы
11:38 Лукашенко: Беларусь готова направить застрявших на границе беженцев прямым рейсом в Мюнхен Президент
11:37 Австрия ввела локдаун для непривитых граждан В мире
11:34 Мерзнем, зато "независимо": власти Литвы лишили население шанса на дешевое отопление В мире
11:34 В Минской области за выходные задержано 29 нетрезвых водителей Происшествия
11:31 "Мы будем защищаться, нам отступать некуда". Лукашенко пообещал жесткий ответ на новые санкции Президент
Все новости
Все новости
В мире
15 ноября 2021, 12:54

КПБ: действия США и их сателлитов направлены против государств с высокими стандартами соцобеспечения

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунистическая партия Беларуси выражает свою солидарную поддержку <Республике Куба/a> и дружественному кубинскому народу в борьбе с откровенной агрессией со стороны американского империализма, об этом говорится в заявлении Центрального комитета и Совета Коммунистической партии Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня, пользуясь непростой экономической ситуацией, вызванной не только тотальной блокадой острова, но и связанной с пандемией COVID-19, коллективный Запад, используя своих приспешников внутри кубинского суверенного государства, призывает к проведению так называемого "мирного марша за перемены", который предлагается провести 15 ноября в различных городах Острова свободы. Главным инструментом координации данной антигосударственной акции являются социальные сети, а кураторами выступают небезызвестные американские агентства NED и USAID. Не без их участия аналогичные действия по дестабилизации ситуации неоднократно предпринимались в 2020 году в Беларуси", - говорится в заявлении.

В КПБ уверены, что единственной целью так называемого "мирного марша за перемены" является демонтаж существующей социально-политической системы Кубы. При этом предполагаемая дата проведения акции не является случайной. Именно 15 ноября Остров свободы открывает все свои двери для туристов.

Белорусские коммунисты отмечают, что в течение более полутора лет пандемии официальный Вашингтон и его союзники пытаются создать серьезный дефицит товаров и экономические трудности в стране посредством введения всевозможных санкций в дополнение к уже существующей более 60 лет политической, экономической, финансовой и торговой блокаде. Таким образом, международный капитал желает дестабилизировать ситуацию на Кубе.

Несмотря на все инспирированные извне трудности, уже более 90% кубинцев вакцинированы с использованием собственных вакцин, которые показали свою эффективность по сравнению с препаратами, имеющимися в странах коллективного Запада. Республика Куба достигла внушительных положительных результатов как в области лечения пациентов, так и в области профилактики и иммунизации населения, несмотря на условия экономического удушения и запрета на приобретение ряда медицинского оборудования и иных товаров.

Результатом действий политического руководства страны и Коммунистической партии Кубы стала возможность возврата общества к нормальной жизни. На Острове свободы свои двери вновь открывают детские сады и школы, университеты, фабрики и заводы, туристическая инфраструктура. Страна готова начать восстановление своей экономики, а значит обеспечить рост благосостояния населения.

"Именно поэтому гордая и свободолюбивая страна, показавшая эффективность социалистического пути развития, вызывает злобную ненависть международного капитала. Анализ событий, происходящих в мире, показывает, что сегодня действия США и их сателлитов направлены против тех государств, которые строят свою политику на высоких стандартах социального обеспечения населения. Центральный Комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси решительно осуждают очередную попытку вмешательства коллективного Запада во внутренние дела Кубы. Нет экономической и политической войне, развязанной США против Острова свободы с целью задушить Кубинскую революцию. Мы решительно против грязных и варварских методов гибридной агрессии, используемых против суверенного кубинского государства. Руки прочь от Республики Куба!" - отмечается в заявлении Центрального комитета и Совета КПБ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Куба США
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС В России за сутки выявили 38 420 случаев заражения COVID-19
Сотни людей провели акции протеста за несколько часов до введения новых антиковидных мер. Скриншот видео AP Австрия ввела локдаун для непривитых граждан
Фото из архива Мерзнем, зато "независимо": власти Литвы лишили население шанса на дешевое отопление
Фото bfmtv.com Во Франции при пожаре в отеле пострадали 10 человек
Фото из архива Цена газа в Европе на открытии торгов поднималась выше $950 за 1 тыс. куб.м
Боррель: нельзя решить проблему мигрантов при помощи стены
Главное
"Мы будем защищаться, нам отступать некуда". Лукашенко пообещал жесткий ответ на новые санкции
Лукашенко: мы не хотим никакого конфликта на Государственной границе Беларуси
Лукашенко: Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но они не хотят возвращаться домой
АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за м²! Инвестируйте сегодня в свое счастливое завтра!
Топ-новости
Лукашенко отверг обвинения в адрес Беларуси о недопуске гуманитарной помощи на границу беженцам
Лукашенко предложил провести масштабное социсследование по конституционной реформе
МИД Беларуси в очередной раз опроверг обвинения в адрес ОАО "Белавиа" в перевозке беженцев
Несколько сотен человек скопилось перед въездом в польский пункт пропуска
Нацбанк разъяснил изменения в области гарантированного возмещения банковских вкладов
Чего ждать после отмены социального норматива "минимальный потребительский бюджет"
"Белавиа": граждане Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана не будут приниматься на рейсы из Дубая в Беларусь
Депутат о новациях в сфере лицензирования: следует искать баланс интересов всех участников процесса
МИД Беларуси выступил в поддержку Кубы на фоне растущего внешнего давления на эту страну
Марзалюк: беженцы на границе столкнулись с ксенофобией, расизмом, хамством и унижением
Минфин предлагает обсудить вопросы страховой деятельности
Беларусь и Китай проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы
Шпаковский: кризис на границе нужно рассматривать в более глобальном контексте
Подъем зяби в хозяйствах Беларуси планируют завершить 21 ноября
Сикорский: рассмотрение жалобы Беларуси на нарушения рядом стран Чикагской конвенции перенесено на январь
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.