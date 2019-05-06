МИД: белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в Шереметьеве

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
"По имеющейся у нас на настоящий момент информации, белорусов нет среди погибших и пострадавших пассажиров при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево", - сказал Анатолий Глаз.
В аэропорту Шереметьево 5 мая аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.
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