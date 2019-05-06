МИД: белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в Шереметьеве

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево "В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы", - говорится в соболезновании.

"По имеющейся у нас на настоящий момент информации, белорусов нет среди погибших и пострадавших пассажиров при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево", - сказал Анатолий Глаз.

В аэропорту Шереметьево 5 мая аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.

В пресс-службе Президента Беларуси сообщили, что Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству России, родным и близким погибших.-0-

СК России назвал версии крушения самолета в аэропорту Шереметьево На данный момент изъяты черные ящики и взяты образцы топлива из баков авиалайнера.

Найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьеве самолета Пока не уточняется, в каком состоянии находятся черные ящики и подлежат ли они расшифровке. Это станет понятно после их вскрытия.

Все тела погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве извлечены из самолета В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск.