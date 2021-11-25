МИД о заявленной помощи беженцам от ЕС: ни одного платежа от Европы пока не поступило

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ни одного платежа для помощи беженцам от ЕС пока не поступило, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Анатолий Глаз отметил, что было много вопросов по заявлению высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в минувший вторник. "Он заявил, что направит техническую группу ЕС для того, чтобы взаимодействовать с белорусскими властями по ситуации. К моменту заявления группа уже поработала в Беларуси. Это яркий показатель того, насколько они владеют ситуацией на деле и насколько серьезно этим вопросом занимаются. В сухом остатке от Еврокомиссии кроме заявлений о намерениях ничего нет. Показательно, что технические эксперты во время посещения ТЛЦ с беженцами так и не пообщались", - отметил он.

Поднималась и тема отмененных рейсов из Ирака. По словам Анатолия Глаза, беженцам, желающим вернуться домой, преград нет. Наоборот, оказывается содействие, в том числе в оформлении документов.

"Видел в новостях, что рейс отменен из-за проблем с платежами от наших европейских партнеров. Пока никаких платежей мы от них не получили ни по одному из согласованных направлений. Пока только декларации о намерениях", - рассказал Анатолий Глаз.

С первых дней активно ведется взаимодействие с профильными организациями системы ООН. Но пока, по словам Анатолия Глаза, приезжают на границу чаще всего секретариаты, которые не могут принимать управленческие решения и ограничены в возможностях. "Хотя нам хотелось бы большего участия и вовлеченности", - подчеркнул Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь МИД отметил, что Беларусь открыта для всех в вопросе освещения ситуации. "Поступило более 200 заявок от СМИ на работу на границе. Аккредитованы были и четыре курдских журналиста. Никаких препятствий в работе медиа нет", - добавил пресс-секретарь МИД.-0-

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