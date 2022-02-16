Михаил Грабовский: последствия травмы все еще дают о себе знать

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Грабовский до сих пор страдает от последствий травмы, закончившей его карьеру в НХЛ. Об этом генеральный менеджер сборных команд Беларуси по хоккею рассказал в эфире YouTube-проекта БЕЛТА "В теме".

"Раньше на тренировках выполнял много физической работы, но сейчас не могу позволить себе заниматься с тяжелыми весами. К тому же сходить в тренажерный зал получается не всегда, поэтому мышцы и вес ушли. Травма все еще дает о себе знать, и я, как спортсмен, который чувствует каждую часть своего тела, до сих пор немного мучаюсь и, видимо, буду жить с этим всегда. Но человек привыкает ко всему, надо просто беречь себя, высыпаться, чаще отдыхать, не нервничать и не загоняться. Уже ничего не изменишь", - сказал экс-хоккеист.

По его словам, возвращаться в Беларусь после завершения карьеры было гораздо сложнее, чем в первый раз уезжать за океан. "Я знал, к чему стремился, когда был игроком. Много лет занимался любимым делом, но когда все резко рухнуло, стало непросто. Я провел уже много времени без игры в хоккей и до сих пор ищу себя, пытаюсь понять, куда дальше двигаться и как помогать. Это сложный процесс. Но хорошо, что было куда вернуться. Федерация хоккея дала мне возможность работать так, как я хочу и как мне позволяет время, в этом плане я ей очень благодарен. Надеюсь, в будущем найду себя в роли тренера", - отметил Михаил Грабовский.-0-