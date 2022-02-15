Грабовский о тренировках с Лукашенко: темп очень высокий

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Генеральный менеджер сборных команд Беларуси по хоккею Михаил Грабовский в эфире YouTube-проекта БЕЛТА "В теме" рассказал о выступлении за хоккейную команду Президента.

"Тренируюсь два раза в неделю на регулярной основе, поддерживаю форму. С нами играют профессионалы, поэтому темп тренировок очень высокий. Иногда даже устаю и хочется пропустить следующую, очень уж тяжело. Но отмечу, что Президент не пропускает ни одной тренировки. Даже в его возрасте и физическом состоянии у главы государства получается играть с нами, ведь при игре в хоккей главное не скорость ног, а работа головы", - сказал Михаил Грабовский.-0-