Министерства и ведомства выражают соболезнования родным погибшего сотрудника КГБ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства, ведомства и организации выражают соболезнования родным, близким и сослуживцам сотрудника Комитета государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга, сообщает БЕЛТА.

Соболезнования поступили от Генеральной прокуратуры, Государственного комитета судебных экспертиз, Министерства культуры, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства транспорта, Министерства связи и информатизации, Национального статистического комитета, концерна "Беллегпром", а также других ведомств и организаций.

В сообщениях отмечается: это невосполнимая утрата для всей страны. Погибший сотрудник навсегда останется в памяти как настоящий гражданин Беларуси, отдавший свою жизнь во имя мира и благополучия на белорусской земле.

Белорусский республиканский союз молодежи объявил сбор денежных средств для благотворительной помощи и поддержки семьи погибшего при исполнении служебных обязанностей офицера КГБ. Реквизиты благотворительного счета размещены на сайте организации. Актив БРСМ почтил память о погибшем в мирное время от рук особо опасного преступника самоотверженного и мужественного офицера - героя, любящего сына, мужа и отца зажжением лампад с возложением цветов к главному входу здания Комитета госбезопасности, отметили в БРСМ.

Слова соболезнования выражает Центральный комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси. "Сотрудник КГБ был убит во время отработки одного из адресов, где предположительно проживали участники экстремистского сообщества, связанного с так называемой демократической оппозицией. Один из затаившихся в квартире жилого дома экстремистов открыл огонь на поражение из ружья. Данные действия не могут быть квалифицированы иначе, чем экстремизм и терроризм. Сегодня наша страна столкнулась с новыми для нас вызовами и угрозами, вступила в новую фазу развязанной в отношении Беларуси гибридной агрессии", - отметили в КПБ.

"Вся Беларусь скорбит по поводу трагедии, которая случилась накануне в городе Минске. Сотрудник КГБ погиб как настоящий герой, выполняя свой долг перед Родиной. К сожалению, сегодня терроризм становится одной из неиллюзорных угроз безопасности нашей республики. И мне, как парламентарию и как матери, очень жаль, что бороться с этой угрозой иногда приходится ценой жизни наших детей. Я хочу поддержать родных и близких погибшего сотрудника", - такое мнение о случившемся высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.-0-