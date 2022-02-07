Минобразования: дистанционная форма в общем среднем образовании не предусмотрена

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанционная форма в общем среднем образовании новой редакцией Кодекса об образовании не предусмотрена, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"Дистанционной формы в общем среднем образовании не будет, это предусмотрено новой редакцией (Кодекса об образовании. - Прим.БЕЛТА). Причем это будет очень точечно по уровню профтехобразования, это очевидно, - сказал Сергей Касперович. - Мы полагаем, что более широкое применение дистанционная форма может получить в дополнительном образовании взрослых. Там немало различных видов образовательных программ - от переподготовки до обучающих курсов, где дистанционная форма для мотивированных взрослых людей, конечно же, может быть эффективна".

По словам начальника главного управления, все эти вопросы будут нормативно отрабатываться.

Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, председатель Республиканского совета ректоров Вадим Богуш согласился, что дистанционная форма образования не рассчитана на детей. "Это для тех людей, которые умеют грамотно управлять своим временем и которые мотивированы на получение соответствующего образования", - сказал он. К слову, возможность дистанционной формы образования связана еще и со спецификой деятельности. Очевидно, что дистанционно учиться в социальной сфере практически невозможно, заметил Вадим Богуш.-0-