Минобразования изменило сроки проведения ЦТ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством образования принято решение об изменении сроков проведения централизованного тестирования в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Абитуриентам, которые во время регистрации на ЦТ (регистрация завершится 1 июня) уже получили пропуска до утверждения нового графика, обменивать их не понадобится. Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат проведения ЦТ, и прибыть на него в соответствии с новыми датами", - отметили в пресс-службе.

ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому - 26 и 27 июня, по обществоведению - 29-го, по математике - 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля, химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (новейшее время) - 16 июля.

Как добавили в министерстве, ЦТ будет проходить в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения. -0-