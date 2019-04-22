Минобразования назвало контрольные цифры приема в колледжи и лицеи некоторых вузов

22 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министерство образования постановлением от 8 апреля 2019 года №35 определило контрольные цифры приема в колледжи и лицеи некоторых вузов для получения начального, базового и среднего образования. Такая информация размещена на
Названы контрольные цифры приема в колледжи и лицеи БНТУ (145 человек), Полесский государственный университет (96) и Белорусско-Российский университет (120). Для получения среднего и начального образования в гимназии-колледже искусств имени Ахремчика будут набраны 48 и 24 человека соответственно.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
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