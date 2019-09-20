Минобразования призывает педагогов придерживаться четкого алгоритма в случае конфликта с учеником

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования призывает педагогов соблюдать четкий алгоритм действий, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что произошел в средней школе №15 Гомеля. Рекомендации размещены на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Так, в ситуации, когда ученик ведет себя на уроке вызывающе, провоцирует других учащихся, учителя на открытый конфликт, педагог должен вызвать дежурного администратора либо любого члена администрации и сообщить о создавшейся ситуации. "После этого дежурный администратор (член администрации) обязан проинформировать о случившемся законных представителей учащихся, пригласить их в учреждение образования для беседы и выработки рекомендаций по выходу из конфликтной ситуации", - отметили в Минобразования.

"В случае неоднократных нарушений поведение учащихся рассматривается на заседании совета по профилактике, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования, принимаются соответствующие меры, вплоть до постановки на учет", - добавили в министерстве.

В Минобразования напоминают, что обязанности педагогических работников прописаны в ст. 53 Кодекса об образовании. Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, конфликтная ситуация возникла в школе на прошлой неделе. Инцидент с учеником 4-го класса на уроке сняли на телефон одноклассники мальчика, а родители выложили ролик в интернет. Учителя высшей категории с большим педагогическим стажем уволили. Случай получил серьезный резонанс в обществе. Мнения разделились. На сторону педагога стали многие родители учеников. По прямому поручению Президента учителя восстановили на работе. По итогам конфликта глава государства привлек к ответственности ряд должностных лиц.-0-