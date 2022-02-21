Минобразования: родители должны стремиться к тому, чтобы дети знали белорусский язык

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родители должны стремиться к тому, чтобы дети знали белорусский язык. Таким мнением поделилась главный специалист главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Ирина Булавкина во время круглого стола на тему "Родная мова роднай зямлі: пытанні развіцця і папулярызацыі" в пресс-центре БЕЛТА.

Ирина Булавкина отметила, что важную роль в образовательном процессе играют родители: "Необходимо, чтобы родители понимали, что нужно любить родной язык, гордиться им и стремиться к тому, чтобы дети им владели. В первую очередь сами родители должны знать его".

"Системе общего среднего образования принадлежит важная роль формирования у учеников ценностных отношений к белорусскому языку как к национальному языку народа, - рассказала она. - Учреждениями образования постоянно проводится разъяснительная работа по организации образовательного процесса на белорусском языке: на родительских собраниях, культурно-массовых и образовательных мероприятиях".

Белорусский язык в школах изучается с первого класса. С 2 по 11 класс отведено одинаковое количество часов для изучения белорусского и русского языков. В 10 и 11 классах есть возможность выбора изучения языка на базовом или повышенном уровне. Кроме того, при наличии запросов родителей и согласовании с учреждением образования можно решить вопрос, чтобы предметы "История Беларуси" и "География Беларуси" преподавались на белорусском языке.

"Изучение отечественного языка продолжается через факультативные занятия, которые дают возможность изучать язык более подробно и углубленно. В школах предусмотрен обязательный выпускной экзамен по белорусскому языку за период обучения на 2 ступени общего среднего образования. На 3 ступени ученикам предоставлено право выбора экзамена на русском или белорусском языке. Также такое право выбора предоставлено при сдаче ЦТ", - добавила она.

На страницах изданий "Адукацыя і выхаванне", "Беларуская мова і літаратура", "Настаўніцкая газета" публикуются статьи, в которых отмечается опыт учителей и коллективов по вопросам расширения сферы употребления белорусского языка и ценностей культуры в жизни общества.

Для популяризации языка в учреждениях образования проходят встречи с литературоведами, деятелями науки и культуры, конкурсы и литературные праздники. "На уровне общего среднего образования создаются необходимые условия для расширения границ использования белорусского языка. Работа в этом направлении будет и дальше проводиться Министерством образования", - подчеркнула Ирина Булавкина.-0-