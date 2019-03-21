Минприроды призывает 30 марта присоединиться к акции "Час земли - 2019"

Во время акции. Фото из архива

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает белорусов присоединиться к акции "Час земли - 2019", которая пройдет 30 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Минприроды предлагает выключить свет, не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час с 20.30 до 21.30. "Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества, - добавили в министерстве. - Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты".

Акция "Час Земли" - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта.-0-