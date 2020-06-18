"Минск Мир": последние квартиры на акции! В современном комплексе сейчас – лучшие условия для покупки!

Акции ждут, за акциями охотятся, акциями пользуются. Ведь именно на акциях можно получить лучшее предложение и самые соблазнительные цены. Для тех, кто мечтал купить квартиру в столичном комплексе "Минск Мир" – самое время поторопиться! На акции остались последние квартиры в семи домах, и это предложение стоит того, чтобы осуществить, наконец, свою мечту о собственном жилье в столице! Но время – только до конца июля!

О крупнейшем инвестиционном проекте столицы, многофункциональном комплексе "Минск Мир", знает уже вся страна. И не только! Не случайно эта строительная площадка в центре белорусской столицы была признана самым масштабным проектом в Европе! На территории 340 гектаров будет построено более 3 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, общественные здания и объекты развитой городской инфраструктуры.

"Минск Мир" – это строительная площадка размером более 340 га!

Город в городе! При этом до площади Независимости – пять минут на машине или пару минут на метро, новая линия которого строится именно здесь!

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World.

Его возведение ведется в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ были подписаны на правительственном уровне, а еще ранее аналогичные соглашения с Дубайским МФЦ подписал застройщик. В Минск приезжали архитекторы, работавшие над созданием Дубайского МФЦ, чтобы принять участие в разработке белорусского проекта.

Опыт коллег из Эмиратов будет использован и при построении работы МФЦ Minsk World. Концепция его создания предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций.

Кроме того, МФЦ Minsk World – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Такие объекты – не только объекты интересного и полезного досуга для жителей города, но и важный компонент для стимулирования деловой активности, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Очень знаковый объект комплекса – новый большой городской парк. Застройщик убежден, что современный город не должен превращаться в каменные джунгли, поэтому парк будет разбит по центральной оси застройки. Тенистые аллеи, фонтаны и скульптурные композиции, детские и спортивные площадки – здесь будет все для отдыха на свежем воздухе.

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, первые поезда по которой пробегут уже очень скоро!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Конечно же, активно строится и жилье. Ведь этот комплекс – в первую очередь для людей, для тех семей, которые хотели бы решить свой квартирный вопрос раз и навсегда. Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах десяти кварталов! И количество предложений растет практически ежемесячно. Но также быстро квартиры и раскупаются, ведь покупатели видят, что комплекс строится с опережением графиков, при этом не отстает и социальная инфраструктура – это действительно комплексная и продуманная застройка.

Яркий пример – квартал "Эмиратс Люкс", первый в комплексе, который ближе всего к завершению. Он будет полностью сдан уже ближайшей осенью.

Квартал "Эмиратс Люкс"

Рядом, во дворе дома "Диадема" – уже построенный детский сад с бассейном на 230 мест, с другой стороны – современная школа, и тоже с бассейном, которая вскоре будет возведена в квартале "Чемпионов".

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В квартале "Чемпионов" вскоре будет построена современная школа с бассейном

Прямо во дворе дома уже построен просторный торговый центр. Его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров! Сейчас здесь ведутся последние отделочные работы.

Прямо во дворе дома уже построен торговый центр

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в 100 метрах, буквально по соседству, уже работает многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей.

Многоуровневый автомобильный паркинг вмещает около 800 автомобилей

Именно отсюда мы начнем знакомиться с домами, квартиры в которых можно выгодно приобрети по акции: "Эмиратс Волна", "Пекин", "Стамбул", "Токио", "Ницца", "Лос-Анжелес" и "Новый Орлеан".

Знакомьтесь – "Эмиратс Волна". В продаже есть квартиры только в двух последних секциях дома – в 7-й и 8-й. Это – последняя возможность уже в октябре стать жителем квартала, который первым будет полностью готов к комфортному проживанию!

Дом "Эмиратс Волна" расположен на основном въезде в многофункциональный комплекс "Минск Мир" – вдоль главного проспекта всей застройки.

Дом "Эмиратс Волна"

Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.

На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами. Ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

Все квартиры – свободной планировки, а выбор на любой вкус! Квартиры-студии, так называемые "евродвушки" и "евротрешки" имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 "квадратов".

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции – два лифта, в восьмой – три. Лифты – производства ведущего производителя компании OTIS.

Скоростные и бесшумных лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой. При входе – удобные пандусы.

Лобби просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

Эксклюзивный дизайн лобби выполнен в морской тематике

Санитарная комната

Возле дома предусмотрены велопарковки, а по всему кварталу уже проложены велодорожки – они свяжут воедино весь комплекс!

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

Рядом, в квартале "Чемпионов" – дом "Пекин". Он угловой и пятисекционный, в самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей.

Дом "Пекин"

Здесь будет построено 708 квартир на любой вкус – от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 "квадратов". А на первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения. Это значит, что в шаговой доступности у жителей будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг – стоит только выйти из подъезда.

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения

Все квартиры в доме "Пекин" – свободной планировки.

Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Жителей и гостей дома "Пекин" встретит просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком, а также байкбоксы.

Лобби дома "Пекин"

Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS на любой этаж доставят жителей дома моментально!

Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS

И конечно же, современные домофонные системы – это обязательный атрибут всех домов комплекса "Минск Мир".

Дом "Стамбул" расположен в квартале "Южная Европа". Это северная часть комплекса "Минск Мир", вдоль улицы Аэродромной - следующий участок застройки за кварталом "Чемпионов". Здесь будет возведено восемь жилых домов.

Дом "Стамбул"

Лобби дома "Стамбул"

В квартале будет построен детский сад с бассейном. Здесь также будут открыты магазины, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Школы - в соседних кварталах.

В доме "Стамбул" 25 этажей и квартиры площадью от 43 до 72 квадратных метров.

На первом этаже будут размещены коммерческие помещения – дополнительное удобство для жителей дома, у которых кафе и магазинчики разместятся буквально у подъезда!

Панорамное остекление и застекленные лоджии дома "Стамбул" – это всегда много солнца, воздуха и света!

Дом "Токио" расположен в квартале "Азия", рядом с будущим парком. В здании 25 этажей. Венчать его фасад в синих тонах с белыми элементами будет цветок сакуры – символ красоты и изящества, на которых основаны эстетические принципы японской культуры.

Дом "Токио"

На первом этаже – шесть квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.

В квартирах свободной планировки - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Главный вход – с пандусом, просторным лобби, возле дома предусмотрены велопарковки.

Лобби дома "Токио"

Дом "Ницца" – высотная доминанта квартала "Средиземноморский". Тонированным стеклом покрыто более 70% наружных стен – здание будет особенно светлым и воздушным!

Дом "Ницца"

В доме предусмотрено 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Все квартиры – свободной планировки. Высота потолков – 2,70 метра, а на последнем этаже – 3 метра! Создать интерьер квартиры под свой вкус и стиль – это реальная возможность для каждого.

Остекленные лоджии – во всех квартирах! Все окна – панорамные и с детскими замками, а в квартирах побольше – еще и балконы.

"Ницца" – это дизайнерское лобби в стиле Французской Ривьеры с двумя выходами и особый шик – панорамный лифт! А всего для удобства жильцов в доме "Ницца" будет три лифта OTIS.

Лобби дома "Ницца"

Строительство дома завершается – сдача запланирована на ноябрь!

И сразу два дома, квартиры в которых участвуют в акции – в квартале "Северная Америка".

Дом "Лос-Анджелес" высотой в 25 этажей – это 298 квартир площадью от 28 до 72 "квадратов" и эксплуатируемая кровля. А подниматься в свою квартиру жителям и их гостям будет каждый раз особенно приятно – ведь один из трех лифтов OTIS, которые здесь будут установлены, панорамный!

Дом "Лос-Анджелес"

"Лос-Анджелес" интересен и другими своими характеристиками. На первом этаже – квартиры с отдельными входами прямо с улицы. Все окна – от потолка до пола, что наполнит помещения светом, и даже в самых небольших студиях будет много солнца и воздуха. В каждой квартире будет своя "уличная" территория – террасы, остекленные лоджии или балконы. Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий выполняют функции жалюзи и служат для проветривания квартиры, а также для установки наружного блока кондиционера.

Еще одна "фишка" дома – просторное лобби, которое дизайнеры застройщика превратят в уголок Лос-Анджелеса. Здесь будет стойка консьержа и зона встречи курьера. В санитарной комнате – пеленальный столик, а также поддон для мытья лап собак. А еще – байк-бокс для велосипедов и колясочная.

Лобби дома "Лос-Анджелес"

Очень стильный дом – это про "Новый Орлеан"! Здесь 25 этажей и 294 квартиры свободной планировки площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Дом "Новый Орлеан"

Глухих простенков фасада здесь практически нет: остекленные лоджии – во всех квартирах! Есть также панорамные окна с детскими замками, а в квартирах побольше – еще и балконы.

В просторном лобби высотой более 3 метра – стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок.

Лобби дома "Новый Орлеан"

А еще здесь три скоростных и бесшумных лифта от компании OTIS, один из которых – панорамный!

Как можно убедиться, квартиры, которые участвуют в акции – в самых разных кварталах и в самых разных домах. Выбор есть, но самые выгодные цены по акции – только до конца июля! На сайте застройщика все квартиры по акции отмечены!

Поторопиться с покупкой жилья здесь стоит в любом случае – в комплексе "Минск Мир" на сегодняшний день осталось свободно всего около 800 квартир!

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Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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