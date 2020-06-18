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18 июня 2020, 10:00

"Минск Мир": последние квартиры на акции! В современном комплексе сейчас – лучшие условия для покупки!

Акции ждут, за акциями охотятся, акциями пользуются. Ведь именно на акциях можно получить лучшее предложение и самые соблазнительные цены. Для тех, кто мечтал купить квартиру в столичном комплексе "Минск Мир" – самое время поторопиться! На акции остались последние квартиры в семи домах, и это предложение стоит того, чтобы осуществить, наконец, свою мечту о собственном жилье в столице! Но время – только до конца июля!

О крупнейшем инвестиционном проекте столицы, многофункциональном комплексе "Минск Мир", знает уже вся страна. И не только! Не случайно эта строительная площадка в центре белорусской столицы была признана самым масштабным проектом в Европе! На территории 340 гектаров будет построено более 3 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, общественные здания и объекты развитой городской инфраструктуры.

"Минск Мир" – это строительная площадка размером более 340 га!
"Минск Мир" – это строительная площадка размером более 340 га!

Город в городе! При этом до площади Независимости – пять минут на машине или пару минут на метро, новая линия которого строится именно здесь!

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World.

Его возведение ведется в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ были подписаны на правительственном уровне, а еще ранее аналогичные соглашения с Дубайским МФЦ подписал застройщик. В Минск приезжали архитекторы, работавшие над созданием Дубайского МФЦ, чтобы принять участие в разработке белорусского проекта.

Опыт коллег из Эмиратов будет использован и при построении работы МФЦ Minsk World. Концепция его создания предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций.

Кроме того, МФЦ Minsk World – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Такие объекты – не только объекты интересного и полезного досуга для жителей города, но и важный компонент для стимулирования деловой активности, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Очень знаковый объект комплекса – новый большой городской парк. Застройщик убежден, что современный город не должен превращаться в каменные джунгли, поэтому парк будет разбит по центральной оси застройки. Тенистые аллеи, фонтаны и скульптурные композиции, детские и спортивные площадки – здесь будет все для отдыха на свежем воздухе.

И еще одна важнейшая строительная площадка – станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, первые поезда по которой пробегут уже очень скоро!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Конечно же, активно строится и жилье. Ведь этот комплекс – в первую очередь для людей, для тех семей, которые хотели бы решить свой квартирный вопрос раз и навсегда. Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах десяти кварталов! И количество предложений растет практически ежемесячно. Но также быстро квартиры и раскупаются, ведь покупатели видят, что комплекс строится с опережением графиков, при этом не отстает и социальная инфраструктура – это действительно комплексная и продуманная застройка.

Яркий пример – квартал "Эмиратс Люкс", первый в комплексе, который ближе всего к завершению. Он будет полностью сдан уже ближайшей осенью.

Квартал "Эмиратс Люкс"
Квартал "Эмиратс Люкс"

Рядом, во дворе дома "Диадема" – уже построенный детский сад с бассейном на 230 мест, с другой стороны – современная школа, и тоже с бассейном, которая вскоре будет возведена в квартале "Чемпионов".

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В квартале "Чемпионов" вскоре будет построена современная школа с бассейном
В квартале "Чемпионов" вскоре будет построена современная школа с бассейном

Прямо во дворе дома уже построен просторный торговый центр. Его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров! Сейчас здесь ведутся последние отделочные работы.

Прямо во дворе дома уже построен торговый центр
Прямо во дворе дома уже построен торговый центр

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в 100 метрах, буквально по соседству, уже работает многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей.

Многоуровневый автомобильный паркинг вмещает около 800 автомобилей
Многоуровневый автомобильный паркинг вмещает около 800 автомобилей

Именно отсюда мы начнем знакомиться с домами, квартиры в которых можно выгодно приобрети по акции: "Эмиратс Волна", "Пекин", "Стамбул", "Токио", "Ницца", "Лос-Анжелес" и "Новый Орлеан".

Знакомьтесь – "Эмиратс Волна". В продаже есть квартиры только в двух последних секциях дома – в 7-й и 8-й. Это – последняя возможность уже в октябре стать жителем квартала, который первым будет полностью готов к комфортному проживанию!

Дом "Эмиратс Волна" расположен на основном въезде в многофункциональный комплекс "Минск Мир" – вдоль главного проспекта всей застройки.

Дом "Эмиратс Волна"
Дом "Эмиратс Волна"

Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки
Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.

На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами. Ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

Все квартиры – свободной планировки, а выбор на любой вкус! Квартиры-студии, так называемые "евродвушки" и "евротрешки" имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 "квадратов".

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности
Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции – два лифта, в восьмой – три. Лифты – производства ведущего производителя компании OTIS.

Скоростные и бесшумных лифты производства компании OTIS
Скоростные и бесшумных лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой. При входе – удобные пандусы.

Лобби просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

Эксклюзивный дизайн лобби выполнен в морской тематике
Эксклюзивный дизайн лобби выполнен в морской тематике

Санитарная комната
Санитарная комната

Возле дома предусмотрены велопарковки, а по всему кварталу уже проложены велодорожки – они свяжут воедино весь комплекс!

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс
Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

Рядом, в квартале "Чемпионов"дом "Пекин". Он угловой и пятисекционный, в самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей.

Дом "Пекин"
Дом "Пекин"

Здесь будет построено 708 квартир на любой вкус – от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 "квадратов". А на первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения. Это значит, что в шаговой доступности у жителей будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг – стоит только выйти из подъезда.

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения
На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения

Все квартиры в доме "Пекин" – свободной планировки.

Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Жителей и гостей дома "Пекин" встретит просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком, а также байкбоксы.

Лобби дома "Пекин"
Лобби дома "Пекин"

Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS на любой этаж доставят жителей дома моментально!

Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS
Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS

И конечно же, современные домофонные системы – это обязательный атрибут всех домов комплекса "Минск Мир".

Дом "Стамбул" расположен в квартале "Южная Европа". Это северная часть комплекса "Минск Мир", вдоль улицы Аэродромной - следующий участок застройки за кварталом "Чемпионов". Здесь будет возведено восемь жилых домов.

Дом "Стамбул"
Дом "Стамбул"

Лобби дома "Стамбул"
Лобби дома "Стамбул"

В квартале будет построен детский сад с бассейном. Здесь также будут открыты магазины, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Школы - в соседних кварталах.

В доме "Стамбул" 25 этажей и квартиры площадью от 43 до 72 квадратных метров.

На первом этаже будут размещены коммерческие помещения – дополнительное удобство для жителей дома, у которых кафе и магазинчики разместятся буквально у подъезда!

Панорамное остекление и застекленные лоджии дома "Стамбул" – это всегда много солнца, воздуха и света!

Дом "Токио" расположен в квартале "Азия", рядом с будущим парком. В здании 25 этажей. Венчать его фасад в синих тонах с белыми элементами будет цветок сакуры – символ красоты и изящества, на которых основаны эстетические принципы японской культуры.

Дом "Токио"
Дом "Токио"

На первом этаже – шесть квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.

В квартирах свободной планировки - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Главный вход – с пандусом, просторным лобби, возле дома предусмотрены велопарковки.

Лобби дома "Токио"
Лобби дома "Токио"

Дом "Ницца" – высотная доминанта квартала "Средиземноморский". Тонированным стеклом покрыто более 70% наружных стен – здание будет особенно светлым и воздушным!

Дом "Ницца"
Дом "Ницца"

В доме предусмотрено 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Все квартиры – свободной планировки. Высота потолков – 2,70 метра, а на последнем этаже – 3 метра! Создать интерьер квартиры под свой вкус и стиль – это реальная возможность для каждого.

Остекленные лоджии – во всех квартирах! Все окна – панорамные и с детскими замками, а в квартирах побольше – еще и балконы.

"Ницца" – это дизайнерское лобби в стиле Французской Ривьеры с двумя выходами и особый шик – панорамный лифт! А всего для удобства жильцов в доме "Ницца" будет три лифта OTIS.

Лобби дома "Ницца"
Лобби дома "Ницца"

Строительство дома завершается – сдача запланирована на ноябрь!

И сразу два дома, квартиры в которых участвуют в акции – в квартале "Северная Америка".

Дом "Лос-Анджелес" высотой в 25 этажей – это 298 квартир площадью от 28 до 72 "квадратов" и эксплуатируемая кровля. А подниматься в свою квартиру жителям и их гостям будет каждый раз особенно приятно – ведь один из трех лифтов OTIS, которые здесь будут установлены, панорамный!

Дом "Лос-Анджелес"
Дом "Лос-Анджелес"

"Лос-Анджелес" интересен и другими своими характеристиками. На первом этаже – квартиры с отдельными входами прямо с улицы. Все окна – от потолка до пола, что наполнит помещения светом, и даже в самых небольших студиях будет много солнца и воздуха. В каждой квартире будет своя "уличная" территория – террасы, остекленные лоджии или балконы. Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий выполняют функции жалюзи и служат для проветривания квартиры, а также для установки наружного блока кондиционера.

Еще одна "фишка" дома – просторное лобби, которое дизайнеры застройщика превратят в уголок Лос-Анджелеса. Здесь будет стойка консьержа и зона встречи курьера. В санитарной комнате – пеленальный столик, а также поддон для мытья лап собак. А еще – байк-бокс для велосипедов и колясочная.

Лобби дома "Лос-Анджелес"
Лобби дома "Лос-Анджелес"

Очень стильный дом – это про "Новый Орлеан"! Здесь 25 этажей и 294 квартиры свободной планировки площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Дом "Новый Орлеан"
Дом "Новый Орлеан"

Глухих простенков фасада здесь практически нет: остекленные лоджии – во всех квартирах! Есть также панорамные окна с детскими замками, а в квартирах побольше – еще и балконы.

В просторном лобби высотой более 3 метра – стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок.

Лобби дома "Новый Орлеан"
Лобби дома "Новый Орлеан"

А еще здесь три скоростных и бесшумных лифта от компании OTIS, один из которых – панорамный!

Как можно убедиться, квартиры, которые участвуют в акции – в самых разных кварталах и в самых разных домах. Выбор есть, но самые выгодные цены по акции – только до конца июля! На сайте застройщика все квартиры по акции отмечены!

Поторопиться с покупкой жилья здесь стоит в любом случае – в комплексе "Минск Мир" на сегодняшний день осталось свободно всего около 800 квартир!

Для тех, кто готов единовременно заплатить за свое жилье собственными либо кредитными деньгами, акция – это невероятно привлекательные цены. Открывайте сайт застройщика – и убедитесь!

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Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Минск Мир" – ваш лучший шанс! Не упускайте последние квартиры на выгодной акции!

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