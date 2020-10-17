Минсвязи изучает зарубежный опыт цифровых паспортов

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации изучает зарубежный опыт использования мобильных цифровых паспортов, некоторые технологии могут быть апробированы в Беларуси. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

"На предстоящую пятилетку запланированы мероприятия по созданию облачных электронных цифровых подписей. Рассматривается также вопрос по совершенствованию Единой системы идентификации физических и юридических лиц на основе биометрии. Изучается зарубежный опыт использования цифровых мобильных паспортов", - отметил Павел Ткач.

На ближайший год запланирована модернизация клиентской программы Единой системы идентификации физических и юридических лиц для мобильных устройств, что позволит использовать планшеты и мобильные телефоны в качестве считывателей ID-карт. Это будет возможно при условии поддержки ими NFC-интерфейса.

"Существуют различные варианты мобильной идентификации и совершения юридически значимых действий. Эти технологии определенно будут исследованы, чтобы выбрать оптимальный вариант для апробации и внедрения в Беларуси", - сказал первый замминистра.

***Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-