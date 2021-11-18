Минтранс: дорожники готовы к зиме

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожники Беларуси завершили подготовку к зиме. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Начало зимнего автомобильного сезона: подготовка дорожной инфраструктуры и правила безопасной езды" заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Григорий Глазко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для бесперебойного движения транспорта по республиканским автомобильным дорогам в зимний период Минтранс поставил задачу до 1 ноября закончить весь комплекс мероприятий по подготовке к зиме дорог, техники. Наши республиканские предприятия с ней справились на 100%. В частности, в наличии и подготовлены к работе 1644 единицы техники, в том числе 650 единиц песко-солераспределительной техники, 127 автогрейдеров, 568 тракторов, 248 погрузчиков, 51 единица роторной техники. Заготовлены порядка 270 тыс. т песчано-соляной смеси, созданы запасы чистой соли - 140 тыс. т. Для ямочного ремонта при низких температурах наши автодоры заготовили порядка 4 тыс. т органоминеральной смеси. С 1 ноября организованы круглосуточные дежурства диспетчерских служб. В целом, наши предприятия полностью готовы к зимнему сезону", - подчеркнул Григорий Глазко.

Заместитель генерального директора РУП "ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников рассказал о подготовке автозаправочных станций к зиме. "Традиционно эта подготовка начинается с октября. В Беларуси действует единый стандарт производства дизельного топлива - СТБ 1658-2015, который определяет климатические условия применения зимнего дизельного топлива в стране. Согласно этому стандарту, на всех заправочных станциях зимнее дизельное топливо должно реализовываться с 1 ноября по 31 марта. Соответственно, на всех наших заправках уже с 1 ноября продается исключительно такое дизельное топливо, - сказал он. - Также мы уже приступили к созданию запасов и к реализации арктического зимнего топлива с предельной температурой фильтруемости минус 32 градуса. В этом году планируем его продавать на 260 АЗС (в прошлом году - около 240). Всего у нас 575 заправочных станций, то есть на более 40% АЗС такое топливо будет присутствовать. Заправки, где можно арктическое топливо приобрести, распределены равномерно. Также на заправочных станциях появился ассортимент сопутствующей зимней продукции. В частности, стеклоомыватели с температурой кристаллизации от минус 20 до минус 25 градусов".-0-

Для обработки дорог Минска зимой уже заготовлено 70% песко-соляной смеси