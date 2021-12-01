Минтруда: государство наращивает финансирование мер по созданию универсальной доступной среды

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансирование мероприятий по созданию доступной среды в текущей пятилетке значительно выше предыдущих лет - сумма превышает Br300 млн. Об этом сообщила сегодня начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха на пресс-конференции "Интеграция людей с инвалидностью в полноценную жизнь общества", передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках реализации подпрограммы "Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" государственной программы "Социальная защита" на текущую пятилетку планируется сделать полностью доступными порядка 8 тыс. объектов. Это позволит увеличить долю доступных объектов до 23%, - сказала Виктория Гречиха. - На реализацию мероприятий по созданию доступной среды в текущей пятилетке предусмотрено более Br300 млн. И это почти в 10 раз превышает финансирование прошлых лет".

С 2007 года в Беларуси поэтапно, через мероприятия государственных программ, формируется безбарьерная среда. Ее элементами сегодня обустроено 70% объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, потребительского рынка и другие.

"Только 17% объектов являются полностью доступными", - уточнила Виктория Гречиха. Дело в том, что ранее работа была направлена в основном на создание пандусов и поручней, расширялись входные группы. Но для людей с нарушениями зрения и слуха объекты оставались недоступными.

"Особенности текущей пятилетки - комплексный подход. Работа выстроена по 3 направлениям: социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура и объекты уличной дорожной сети", - сказала представитель Минтруда и соцзащиты.

Комплексный подход предполагает строгое следование принципу непрерывности доступной среды и логики ее создания - то есть универсальной среды для всех. Так, чтобы человек с любой формой инвалидности мог вести самостоятельный и независимый образ жизни.

В этом смысле, по словам Виктории Гречихи, впереди всех город Минск. Например, в городском парке общественного транспортна порядка 57% состава - низкопольный. Планируется до конца пятилетки довести этот показатель почти до 100%, но все будет зависеть от финансирования.-0-