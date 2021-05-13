Минтруда инициировало акцию "Моя семья - моя страна"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты в этом году инициирует масштабную республиканскую акцию "Моя семья - моя страна". Подробнее о целях и мероприятиях акции рассказала сегодня начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Марина Артеменко на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню семьи, передает корреспондент БЕЛТА.

Цель акции - привлечь внимание к институту семьи, укреплению связи между поколениями, повысить ценность вклада каждой семьи в стабильное развитие государства.

По всей стране пройдут масштабные мероприятия - всего порядка 50.

В Минске 14 мая состоится торжественная церемония награждения призеров и участников городского конкурса "Лучшая многодетная семья 2021 года", который проводится совместно комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и Белорусской ассоциацией многодетных родителей.

Первый региональный форум "Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра" пройдет 15 мая в Бобруйске. В Гомеле состоится конкурс многодетных отцов "Папин день каждый день", в Гродно - парад-шествие детских колясок. В Несвиже запланирована диалоговая площадка семейных династий Минской области "В единстве наша сила". А 17 мая состоится международный онлайн-форум работодателей для сотрудников-родителей, организованный при поддержке Фонда ООН в области народонаселения.-0-

Двух- и трехдетная семьи становятся новым стандартом белорусского общества - Минтруда