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01 ноября 2021, 16:08

Минтруда напомнило о требованиях при составлении графика отпусков

Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предприятиях и в организациях Беларуси приближается время планирования трудовых отпусков на будущий год. В Министерстве труда и социальной защиты корреспонденту БЕЛТА прокомментировали, на какие требования законодательства при этом нужно опираться нанимателям и работникам.

"Как правило, ноябрь и декабрь - это месяцы, в которые работники и наниматели (в организациях любой формы собственности в обязательном порядке) начинают планировать трудовые отпуска на следующий календарный год. График составляется не позднее 5 января. Или иного срока, установленного коллективным договором, соглашением либо согласованного нанимателем с профсоюзом. При этом работникам важно учесть не только личные интересы (а нанимателям - интересы производства), но и требования законодательства".

Так, график устанавливает очередность предоставления трудовых отпусков для всех работников организации без исключения и обязательно доводится до сведения каждого из них. Перед этим он утверждается нанимателем и, если того требует коллективный договор, согласовывается с профсоюзом. Предоставление трудового отпуска ежегодно в течение рабочего года - это обязанность работодателя.

"При составлении графика трудовых отпусков нанимателю необходимо учесть прежде всего мнение работника о времени его ухода в отпуск. Также он обязан запланировать отпуск отдельным категориям работников по их желанию в летнее или другое удобное время либо в определенный период", - добавили в Минтруда.

В ведомстве напомнили и о мерах ответственности за несоблюдение должностным лицом установленного порядка предоставления работникам отпусков. За такие действия можно поплатиться штрафом в размере от 2 до 20 базовых величин (1 БВ - Br29).-0-

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