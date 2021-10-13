Минтруда: новшества в использовании семейного капитала распространяются на программы с 2015 года

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ Президента от 12 октября №389 "Об использовании семейного капитала" вступает в силу с 1 января 2022 года и распространяет свое действие на семейный капитал, назначенный по программам 2015-2019 годов и 2020-2024 годов. Подробнее о новшествах БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Указом №389 расширены направления досрочного использования средств семейного капитала.

Улучшение жилищных условий

В дополнение к уже действующим направлениям с 1 января 2022 года средства семейного капитала могут быть досрочно (независимо от времени, прошедшего с даты его назначения) использованы: на приобретение доли (долей) жилого помещения, если после этого гражданин становится собственником всего жилого помещения; на погашение займа, предоставленного организациями по месту работы члена семьи на строительство (реконструкцию), приобретение жилья; погашение задолженности по кредитам, предоставленным банками по договорам о переводе долга, о приеме задолженности (в случаях, когда долг по кредиту переведен на члена многодетной семьи или им принята задолженность по кредитному договору).

При этом сохраняется действующий подход. А именно, досрочно использовать средства семейного капитала на цели улучшения жилищных условий возможно только в отношении члена семьи, состоящего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшего на таком учете на дату заключения кредитного договора, договора займа. При этом член семьи может (мог) состоять на таком учете лично или в составе семьи. Еще одно условие, возникающее, если возведение жилья велось в составе организации застройщиков либо на основании договора создания объекта долевого строительства, - член семьи должен быть направлен на строительство (реконструкцию) жилья, в том числе при погашении кредита (займа) на эти цели.

Вводятся и регулирующие нормы, чтобы обеспечить более взвешенный подход граждан к расходованию средств семейного капитала на улучшение жилищных условий.

При решении строиться, реконструировать, покупать жилье или долю в праве собственности на них общей площадью менее установленных нормативов (менее 15 кв.м, в Минске - менее 10 кв.м на одного человека) граждане будут сниматься с учета нуждающихся на основании их заявления.

Запрещается отчуждение (купля-продажа, мена, дарение и др.) приобретенных с использованием средств семейного капитала жилых помещений, доли (долей) в праве собственности на них в течение пяти лет со дня государственной регистрации права собственности на них. Раньше этого срока отчуждение возможно, если жилье находится в залоге (ипотеке) в соответствии с законодательством или договором о залоге;

а также в исключительных случаях (переезд в другую местность, расторжение брака, смерть собственника жилого помещения и другое) либо в случае улучшения жилищных условий собственником жилого помещения путем строительства (реконструкции) или приобретения другого жилого помещения - с разрешения местного исполнительного и распорядительного органа.

Запрещается покупать за счет средств семейного капитала жилые дома (доли в праве собственности на них), включенных в реестры ветхих и пустующих (с 1 января 2023 года - в государственный информационный ресурс "Единый реестр пустующих домов").

Наконец, вводится обязательная оценка стоимости (на основании рыночных методов оценки) приобретаемых за счет средств семейного капитала жилых помещений (в том числе квартиры в многоквартирном доме), доли (долей) в праве собственности на него.

Получение образования

С 1 января 2022 года досрочно использовать средства семейного капитала на получение образования возможно не только в государственных учреждениях образования, но и в учреждениях высшего и среднего специального образования потребкооперации Беларуси и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси. К ним относятся, например, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Международный университет "МИТСО".

Получение платных медицинских услуг

Указом дополнена возможность досрочного использования средств семейного капитала на предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий (вместо тех, которые предусмотрены бесплатно согласно Республиканскому формуляру медицинских изделий) при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии (ранее - в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии).

Использовать таким образом средства досрочно возможно в любом учреждении здравоохранения, в том числе частном (при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии (ВКК) государственной организации здравоохранения о нуждаемости в таких услугах).

В Минтруда отметили, что семейный капитал может также досрочно использоваться на предоставление для медицинского применения иных лекарственных средств (вместо тех, которые включены в Республиканский формуляр лекарственных средств), если член семьи в них нуждается по заключению ВКК государственной организации здравоохранения - не ограничиваясь такими направлениями, как выполнение сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, ортопедии.

Приобретение товаров для социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество

Указом вводится новое направление досрочного использования средств семейного капитала - на приобретение для членов семьи, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата, товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции их в общество. Это тактильные дисплеи и принтеры Брайля, устройства для подъема людей, функциональные кровати и др. Перечень этих товаров определен указом №389.

Изменен порядок назначения семейного капитала при усыновлении (удочерении)

С 1 января 2022 года при усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей супруги (супруга) право на назначение семейного капитала не предоставляется, поскольку семейный капитал как государственная поддержка предусмотрен при усыновлении (удочерении) детей-сирот.

Кроме того, с 1 января 2022 года внесены дополнения в перечень документов, представляемых гражданами в местные исполнительные и распорядительные органы для принятия решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.-0-

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