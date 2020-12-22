Минтруда разъяснило порядок применения нормативов месячной и часовой МЗП

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2020 года №740 "Об установлении размера месячной минимальной заработной платы" с 1 января 2021 года месячная минимальная заработная плата установлена в размере Br400. Иной размер может быть установлен коллективным договором (соглашением), но не ниже размера месячной МЗП, установленного правительством, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Размер часовой минимальной заработной платы в соответствии со статьей 5 закона определяется нанимателем, - добавили в ведомстве. - Данная величина определяется путем деления размера месячной МЗП на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года".

Также специалисты Минтруда подчеркнули, что наниматель обязан применять минимальную заработную плату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. Конечно, при условии выполнения работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора. При этом МЗП (месячная и часовая) применяется с учетом отработанного рабочего времени.-0-