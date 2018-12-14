Минздрав изменил график работы медучреждений в рождественские и новогодние праздники

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рассказал, как будет организована работа медучреждений в период предстоящих рождественских и новогодних праздников, сообщает БЕЛТА.

Больничные организации 22 и 29 декабря будут работать по графику субботнего дня, 23 и 30 декабря - выходного дня, 24 и 31 декабря - рабочего дня, 25 декабря - праздничного дня.

Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические организации, организации переливания крови, аптеки и организации медтехники 22 и 29 декабря будут работать по графику рабочего дня, 23 и 30 декабря - выходного, 24 и 31 декабря - субботнего, 25 декабря - праздничного дня.

На время рождественских и новогодних праздников служба скорой (неотложной) медпомощи перейдет в режим повышенной готовности. Усилят работу и приемные отделения больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.-0-