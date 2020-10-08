Минздрав подчеркивает особую роль каждого гражданина в борьбе с новой волной COVID-19

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения в борьбе с новой волной COVID-19 отводит особую роль противоэпидемическим мероприятиям, которые касаются каждого гражданина. Об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"После явного снижения заболеваемости в июле-августе мы вступили во вторую эпидемическую волну. С начала сентября мы увидели небольшой, но достаточно устойчивый тренд по повышению заболеваемости. Это вполне ожидаемо, потому что он соприкасается с наступлением классического для нас осенне-зимнего периода с обычными вирусными заболеваниями", - отметил Дмитрий Пиневич.

По его словам, белорусские медики встречают новую волну COVID-19 достаточно спокойно, поскольку у них уже есть опыт борьбы с коронавирусом, нет проблем с финансированием, лекарственным обеспечением и средствами индивидуальной защиты. "Вместе с тем мы возлагаем особую роль на проведение противоэпидемических мероприятий, которые касаются всех и каждого: организованных коллективов, работы коммунальных служб, системы образования, системы здравоохранения, каждого из нас. Мы должны принять все меры предосторожности, о которых так настоятельно просит Министерство здравоохранения", - подчеркнул исполняющий обязанности министра.

Дмитрий Пиневич напомнил о необходимости соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. "Мы с удивлением смотрим на велосипедиста, который едет в маске, или одиноко гуляющего человека, который ходит в маске, но при этом не обращаем внимания, когда в транспорте люди не соблюдают масочный режим", - добавил он.-0-