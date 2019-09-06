Минздрав пояснил, кому из работников частных медцентров нужно иметь первую или высшую категорию

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав пояснил, кто из работников частных медцентров обязательно должен иметь первую или высшую квалификационную категорию. Соответствующая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

С 1 октября вступает в силу указ от 2 сентября 2019 года №326 "О совершенствовании лицензирования", которым в том числе упрощаются лицензионные требования и условия для медицинской деятельности.

В частности, смягчены требования к организациям частной формы собственности, индивидуальным предпринимателям и их медработникам. Первую или высшую квалификационную категорию с 1 октября должны иметь руководитель организации здравоохранения и (или) его заместитель, руководитель обособленного подразделения учреждения, не являющегося организацией здравоохранения, индивидуальный предприниматель. Это требование также обязательно для человека, ответственного в соответствии с приказом руководителя за осуществление лицензируемой деятельности в организации, не являющейся медучреждением (если в организации работает один медработник). Кроме того, это касается не менее чем одного медработника организации или привлеченного индивидуальным предпринимателем на каждую заявленную или проводимую работу и (или) услугу, составляющую меддеятельность, во всех местах ее осуществления.

Всем другим медицинским работникам достаточно иметь любую квалификационную категорию. Исключение составляют медсестры по массажу (техники-массажисты) и зубные техники, для которых наличие квалификационной категории не требуется.

Руководителем организации здравоохранения частной формы собственности может быть назначен как врач, так и человек с любым иным, немедицинским, образованием при соблюдении некоторых условий. Так, замруководителя должен быть специалист с высшим медобразованием, первой или высшей квалификационной категорией, который прошел повышение квалификации или переподготовку по организации здравоохранения либо специальности, соответствующей заявленным работам и услугам.

Наличие стажа работы по специальности обязательно только для тех, кто имеет высшее медицинское образование. При этом он должен быть не менее 3 лет независимо от периода, когда был наработан.

В соответствии с указом из перечня лицензируемых работ и услуг меддеятельности исключены патологоанатомическая диагностика и первичная медпомощь. Нет необходимости получать лицензию на медицинскую деятельность учреждениями образования и социального обслуживания.-0-