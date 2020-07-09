Минздрав прорабатывает вопросы функционирования медучреждений на случай второй волны COVID-19

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав готовит приказы об особенностях функционирования организаций здравоохранения на случай второй волны COVID-19, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Вирус хоть и потерял активность, но все же не исчез из популяции, отметил министр. "Поэтому мы сейчас переходим к следующему этапу - готовятся приказы об особенностях функционирования организаций здравоохранения в условиях коронавирусной инфекции. Нет необходимости держать такое количество больниц именно для этих пациентов, но мы должны быть готовы оказывать медпомощь, если такой пациент случайно окажется в любом из медучреждений нашей страны", - сказал Владимир Караник.

На случай второй волны готовы планы по реагированию и перепрофилированию коечного фонда. Больницы дооснащаются точками респираторной поддержки, скорректированы графики завершения реконструкции и строительства новых объектов, создаются резервы средств индивидуальной защиты, чтобы в случае необходимости удовлетворить в том числе ажиотажный спрос населения.

"В последнюю неделю мы наблюдаем устойчивую положительную динамику, это касается как выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания, тех пациентов, у кого течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями. За месяц количество инфицированных и число пневмоний снизилось в несколько раз, что позволяет обратно перепрофилировать коечный фонд во всех регионах страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования", - отметил министр.

Если настороженность со стороны населения и социальное дистанцирование останутся и впредь, то вкупе с противоэпидемическими мероприятиями и плановой работой по отслеживанию контактов это позволит пройти вторую волну или легче, или не сильно ее заметить, добавил Владимир Караник.-0-