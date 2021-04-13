Минздрав сообщил о начале третьей волны COVID-19 в Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началась третья волна COVID-19, сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией COVID-19 - мы это называем началом третьей волны", - сказала Инна Карабан.

Вместе с тем она заметила, что нет такого сильного роста заболеваемости, как это наблюдалось в ходе предыдущих двух волн. "Рост постепенный, с еженедельным небольшим приростом. Но он заметен, поэтому мы объявляем о начале третьей волны", - добавила начальник отдела.

Инна Карабан обратила внимание на важность соблюдения мер профилактики: ношения масок в местах массового скопления людей и там, где невозможно соблюсти физическое дистанцирование. Также следует ограничить свои контакты. Сейчас достаточно теплая погода, поэтому есть возможность чаще проводить время на свежем воздухе.

В ближайшее время в организации здравоохранения поступит вакцина "Спутник V", которую разливает предприятие "Белмедпрепараты", начнется массовая вакцинация населения. Привиться смогут все желающие.

"Вакцинация является специфическим средством профилактики, она позволит защитить от тяжелых форм заболевания, - обратила внимание Инна Карабан. - В настоящее время в республике циркулирует и британский вирус, который не очень легко протекает, особенно для людей пожилого возраста, с ослабленным иммунитетом, хронической патологией".-0-

В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в связи с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 754 пациента с COVID-19, выписан 761