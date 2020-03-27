Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав сообщил о средствах, зачисленных на благотворительный счет для помощи медучреждениям на фоне коронавируса, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.
На сегодня на рублевом счету находится более Br9,5 тыс., на валютном - свыше 16 тыс. евро. Денежные средства пойдут на создание необходимого запаса тест-систем, лекарственных средств, если это потребуется.
Как сообщалось, Минздрав в эти дни получает много обращений от физических и юридических лиц, а также ИП с инициативой оказания безвозмездной помощи. В ведомстве приняли решение открыть благотворительный счет для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействия охране здоровья населения.
/Будет дополнено/.-0-