Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав сообщил о средствах, зачисленных на благотворительный счет для помощи медучреждениям на фоне коронавируса, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня на рублевом счету находится более Br9,5 тыс., на валютном - свыше 16 тыс. евро. Денежные средства пойдут на создание необходимого запаса тест-систем, лекарственных средств, если это потребуется.

Как сообщалось, Минздрав в эти дни получает много обращений от физических и юридических лиц, а также ИП с инициативой оказания безвозмездной помощи. В ведомстве приняли решение открыть благотворительный счет для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействия охране здоровья населения.

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В Беларуси нет пациентов на искусственной вентиляции легких из-за коронавируса - Минздрав "Пациентов на искусственной вентиляции легких нет. У пациентки, которая была под интенсивным наблюдением, положительная динамика. Ситуация остается контролируемой", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Служба скорой помощи работает в обычном режиме - Минздрав В контакт-центрах для госпитализации людей, контактировавших с зараженными, имеется 2221 свободное место, поэтому никакого переполнения нет.