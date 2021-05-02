Митрополит Вениамин: следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего Беларуси

2 мая, Туров /Корр. БЕЛТА/. Следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего Беларуси. Об этом Митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси сказал сегодня в туровском храме, который в Пасху посетил глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пасхальная радость наполняет сердца человеческие. Совсем недавно мы вспоминали последние земные дни Спасителя. Назидались и вдохновлялись тем примером, который оставил нам Спаситель. Его пример жизни - вдохновляюще высокий и неповторимый, вместе с тем столь необходимый для всего человеческого рода, - сказал митрополит. - Следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего нашей страны".

"Сегодня, когда мы празднуем эти святые дни, мы осознаем, что Христос не оставил нас в воскресении своем. Он пообещал с нами быть до скончания века", - обратил внимание Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Он подчеркнул важность духовной составляющей жизни. "Звучит призыв обнять всех с любовью. Пусть этот призыв осуществится на нашей белорусской земле во всей полноте", - пожелал митрополит.-0-