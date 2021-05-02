Лукашенко передал в дар церкви воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест

2 мая, Туров /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая в Пасху Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове, передал в дар храму воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул символичность того, что именно в день Светлой Пасхи в главный православный храм города возвращается одна из сакральных святынь Беларуси. "Добро и свет всегда возвращаются к людям. Даже через века", - сказал Президент.

Он отметил, что этот храм появился в Турове относительно недавно, уже в истории независимой страны, а сейчас свое почетное место займет и Туровский крест. Работа над этим шедевром шла три года. "В рождественские дни, вручая премию "За духовное возрождение", в том числе и авторам восстановленной святыни, я говорил: жизнь такая короткая, так давайте не тратить ее на пустословие и разрушение", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что ему как Президенту повезло быть сопричастным к воссозданию белорусских святынь, включая крест Евфросинии Полоцкой, а теперь - Туровского креста.

На протяжении последних нескольких лет в Беларуси велась работа по воссозданию напрестольного креста Туровской епархии XII-XIII веков. Он относится к воздвизальным (напрестольным) крестам византийских и древнерусских храмов. К ним же относится и еще одна известная белорусская святыня - крест преподобной Евфросинии Полоцкой.

Еще в 1962 году во время раскопок Туровского городища на слое XII-XIII веков были обнаружены четыре свинцовые иконки - Пресвятой Богородицы и трех святых. По мнению ученых, они как раз располагались на напрестольном кресте. Сам крест был главной святыней Туровской епархии и хранился на престоле кафедрального собора города. Известно, что храм был разрушен землетрясением в первой половине XIII века.

В последние годы было принято решение воссоздать Туровский крест. Соответствующее поручение было дано Президентом Беларуси Александром Лукашенко 16 июня 2017 года во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. В августе 2019 года концепцию Туровского креста утвердил тогдашний митрополит Минский и Заславский Павел, а уже осенью начались работы по его изготовлению. По средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста - для Туровской епархии и для Национальной академии наук Беларуси.-0-