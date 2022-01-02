Мнение: подчеркнутая поддержка всех категорий граждан нашла отражение в проекте Конституции

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции закреплены многие позиции, которые подчеркивают социальную ориентированность государства: это и помощь социально уязвимым категориям граждан, забота о семьях с детьми, и большое внимание развитию молодежи, подрастающего поколения - нашего будущего. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

Он был одним из тех, кто в составе Конституционной комиссии вырабатывал предложения по изменению Основного закона, что было непросто - по некоторым позициям обсуждения превращались в жаркие дебаты. Но все предложения, которые вынесены на обсуждение белорусов, представляют собой консолидированную позицию, единство мнений.

В проекте закреплены в том числе позиции государственной политики, которые уже много лет отличают социальную направленность Беларуси. Например, появилась статья 321: "Государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, создает необходимые условия для ее свободного и эффективного участия в общественной жизни, реализации потенциала молодежи в интересах всего общества".

"Конституция - фундамент любого правового государства. И, конечно, сегодня есть прямая необходимость, учитывая диалог с молодежью, закрепить норму, касающуюся этой части общества, - сказал Андрей Бугров. - Это нововведение будет способствовать построению системы правового регулирования государственной молодежной политики, которая создаст в свою очередь условия для эффективной самоорганизации молодых людей, поддержки молодежных объединений, проектов и начинаний".

Предложение закрепить в Основном законе поддержку людей с инвалидностью он считает особой гарантией для этой категории жителей нашей страны. "Люди с ограниченными возможностями - такие же, как и мы с вами, но из-за сложившихся обстоятельств они могут сталкиваться с трудностями в повседневной жизни. И нам, демократическому обществу, необходимо создать равные права, и не просто создать, а закрепить их на уровне Конституции. Это огромный прорыв и заслуга нашего государства", - уверен Андрей Бугров.-0-