Мнение: создание инфраструктуры и производств поспособствует развитию регионов

4 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Создание инфраструктуры и новых производств в районах поспособствует развитию регионов. Такое мнение сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала командир студенческого строительного отряда "Метеор-1" Валерия Микелевич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Валерия Микелевич

Два студотряда Гродненского государственного университета - "Метеор-1" и "Метеор-2", всего более 30 молодых людей - трудятся на строительстве онкологического диспансера в Гродно. Объекту присвоен статус областной молодежной стройки. В обеденное время бойцы студотряда посмотрели Послание Президента.

"Во время Послания были подняты темы, волнующие всех, в том числе молодежь. В центре внимания - все сферы жизни. Вместе с тем, меня затронула тема малой родины, развития регионов. Приятно, что этому вопросу уделяется большое внимание", - отметила Валерия Микелевич. Она родом из Свислочи - небольшого райцентра на юге Гродненской области. Девушка отметила, что за последние годы центр города преобразился и похорошел, в целом город стал уютней.

"Поспособствует развитию регионов и создание производств, а значит, и новых рабочих мест. Важно, чтобы уделялось внимание и обеспечению достойных, комфортных условий для жизни, досуга, всестороннего развития детей", - сказала Валерия Микелевич. Она подчеркнула, что такой подход позволит удержать в регионах молодежь.-0-

Фото Леонида Щеглова