Многодетная мама: нужно больше школ помощи для женщин в послеродовый период

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо создавать больше школ и иных инициатив для помощи женщинам в послеродовый период и период первых месяцев и лет материнства. Таким мнением поделилась сегодня на пресс-конференции председатель Центра поддержки семьи и материнства "Матуля" кавалер ордена Матери Вероника Сердюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим исследованиям предабортного консультирования, около 10% женщин идут на прерывание, потому что испытывают усталость от материнства. То есть они уже прошли путь материнства с одним или двумя детьми и не совладали с этим опытом, они не хотят его повторять. Поэтому как превентивные меры следует создавать такие школы, которые будут преподавать не только то, как пройти роды, но и как справиться с материнством далее. Как организовать семью с одним, двумя, тремя и более детьми. В этих вопросах существуют еще лакуны, не хватает информации. Не хватает программ на ТВ, таких как "Суперняня" и т.п.", - считает Вероника Сердюк.

Возглавляемый ею центр как раз занимается вопросами кризисного материнства, в качестве консультантов выступают в том числе многодетные матери, у которых богатый и разнообразный опыт. Организация также разрабатывает полезные информационные флаеры, памятки для мужчин о том, как они могут помочь беременной женщине или новоиспеченной маме. Проводятся консультации по послеродовым расстройствам (в том числе для медработников).

Вероника Сердюк настоятельно рекомендует будущим мамам, да и их партнерам проходить предродовые и послеродовые курсы (есть и коммерческие, и бесплатные). Поскольку беременность сильно влияет на психологический фон, может приводить к расстройствам, но есть способы это профилактировать, помогать женщинам пройти этот сложный этап.-0-